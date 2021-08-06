58歲蔡姓藥頭販毒相當小心，為避免警方查緝，不僅將毒品藏放多處，還一律要求上門買毒的藥腳，只能內用、不能外帶，在自家3樓的一間房間當吸毒室；蔡自以為萬無一失，但高市刑大陸續逮捕3、4名藥腳，突破心防供出吸毒室，一舉逮獲蔡和藏毒鄰居家。

據了解，蔡男疑怕藥腳出賣，規定藥腳買毒不能攜帶出去，一律上3樓吸毒室解癮，甚至找來鄰居沈男兄弟檔協助販毒，蔡平常也不敢把毒品藏放家裡，竟將毒品塞入吸管，剪成多節再封住兩端，藏於鼠蹊部。

高市刑大偵三隊組成專案長期跟監，陸續逮捕3、4名藥腳，突破心防供出吸毒室，才讓幹員驚覺蔡男這藥頭只讓藥腳內用不外帶；幹員持搜索票到蔡位在梓官區住處搜查，一度找不到毒品證物，最後在蔡男身上拍身意外找到藏匿的毒品，並循線在蔡的鄰居家搜獲毒品，共起出2.65公克海洛因、現金18500元。。

蔡、沈男兄弟等3人否認販毒，只承認吸毒，今依違反毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦，蔡裁定6萬交保，警方將陸續清查其他藥腳。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！