山區連日大雨溪流湍急，傳出落水意外事件，南投縣仁愛鄉徐姓夫婦，6日在德魯灣溪橋下捕魚時，被洪流沖走，仁愛消防分隊派員搜救，但尋獲時婦人已失去生命跡象，隨後找到婦人丈夫也已沒有氣息。

仁愛消防分隊在下午2點多，接獲民眾報案，指稱在春陽村德魯灣溪有人落水，隨即由白光毅帶隊員前往搜救，在距離約500公尺的溪流中，發現婦人浮在水面，但已經沒有生命跡象。

消防人員持續搜尋婦人的丈夫，在下午5點多，在溪流中尋獲，但也已明顯死亡，因此將兩人遺體交由仁愛警分局及家屬處理。