盧碧颱風為金門帶來明顯降雨，水庫獲得適時挹注。（李金生攝）

盧碧颱風未在金門出現強風豪雨，但仍斷續帶來幾場「好雨」，金門氣象站統計2天來已降下逾60毫米的雨水，未來1周仍因西南氣流旺盛作用，有持續再降雨的可能，對改善水情有一些助益。

一路北上的盧碧颱風路徑多變，鄉親原本擔心會為金門帶來強風豪雨，但在登陸大陸後受到地形破壞，很快減為熱帶性低氣壓，不過外圍環流氣場頗強，仍為久旱的金門帶來珍貴的雨水。

金門氣象站統計，盧碧2天來為金門帶來60餘毫米的雨水，對平均年雨量僅約1000至1100毫米之間的金門來說，真是一場來得正是時候的「好雨」。

該站預估盧碧在自大陸出海後，持續往東北方向抬頭前進，未來有可能在重整後增強威力，預估它在遠離金門後，仍會引進旺盛的西南氣流，未來一周還有持續下雨的機會，雨勢則有待進一步觀察。

金門氣象站統計，金門去年全年的降雨量僅476毫米，不足平均降雨量的一半，出現50年來最嚴重的旱災。今年至今降雨334.5毫米，若在未來4個月再有較大規模的降雨，可望改善水情，讓長期旱象獲得紓解。

當地老一輩鄉親開心表示，盧碧颱風帶來明顯降雨，且雨勢十分平穩，顆顆都紮實落在土裡，不像颱風暴雨流向大海，對田間作物很有幫助，也讓水庫獲得適時挹注。