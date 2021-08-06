藍心湄主持的《女人我最大》節目延伸舉辦「2021粉美賞」即將開跑。（TVBS提供）

美妝奧斯卡「2021粉美賞」起跑，邀請林葉亭等人擔任評審。（TVBS提供）

TVBS《女人我最大》節目IP延伸，引領台灣美妝保養與流行時尚的重量級指標獎項「2021粉美賞」邁入第9年，今年以「我相信 我粉美」作為年度精神，強調「粉美女人從相信自己開始，讓所有人看見粉美的力量」。全民防疫，出外都必須戴上口罩，加上天氣悶熱，愛美女性深怕一流汗、出油，底妝就出現土石流災難，讓今年參賽的彩妝保養品出現變化，造型師李佑群表示：「因應疫情，今年下半年美妝的重點，會著重在眼妝及底妝。」

疫情升溫，口罩已經是人人出門必備單品，不少女性戴上口罩後都有一些困擾，一怕底妝沾污口罩，二來怕化妝戴口罩會悶出痘子，這也使得眼妝產品與持妝力好的底妝，成為熱銷商品。造型師李佑群也分享，因為天天戴口罩只露出雙眼，所以疫情後，大家更加重視起「眼妝」，但最好以「完整而輕透」的眼妝為重點最佳，建議可以多在眼妝上下點功夫。

此外，色彩趨勢上也以亮眼色系為主，李佑群推薦女性不妨嘗試今年流行的誇張紅色系眼妝，強烈的紅色妝感，能夠快速成為視覺焦點，並提升全臉的氣色，避免讓臉上只有口罩，整個人黯淡無光。長時間有半張臉悶在口罩裡，除了眼妝，底妝也是一大重點，正確的底妝不僅可以調整臉部的顏色，還可以隔閡臉跟口罩間的摩擦，減少痘痘的產生。

李佑群笑說，剛好疫情居家時間，可以多練習畫眼線，細緻的眼線是需要多練習，以免手抖。現今很多漂亮的印花口罩到處都買的到，李佑群也建議，女生也可以多運用口罩、口罩鍊來做穿搭創意。本屆「2021粉美賞」共有189個品牌報名，總計936件商品參賽，邀請到林葉亭、Tony、柳燕等美妝界專業評審，優質的推薦商品。消費者也可以為自己喜歡的產品投下一票，詳細資訊，請上活動官網：beautyawards.tvbs.com.tw／2021／ 查詢。