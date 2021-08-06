台北市長柯文哲6日在防疫記者會上為高端疫苗再震怒，繼續痛批民進黨政府拿人民生命做賭注，又嗆衛福部長陳時中傲慢。不過今日適逢柯文哲62歲生日，會後北市議會記者聯誼會特別贈送蛋糕祝福，並問柯有沒有消氣，柯說「不會啦，生日願望就是平安幸福！」

北市議會記者聯誼會今日下午4時許送柯文哲，從北市勞動局庇護工場購買的蛋糕，柯開心表示，其實到他這種年齡後，平安就是幸福，真的，有次他去什麼祈福活動，寫下「平安幸福」4字，他那時跟妻子陳佩琪2個人對一下彼此寫了什麼，結果嚇一跳，他倆都是寫「平安幸福」。

至於陳佩琪會不會幫忙慶生？柯沉思一陣後說「不曉得」。聯誼會代表再問「生日願望會不會希望國泰民安、大家都有疫苗可打？」柯笑說「還是那句話，平安幸福。」

有趣的是，柯文哲收到蛋糕後也不好意思說「啊，我都沒送你們記者蛋糕，結果你們送我，謝謝啦」，還開玩笑說「不用特地買蛋糕啦，折現就好了！」