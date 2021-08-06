受到新冠肺炎疫情影響，雇主不易引進移工，紛紛改採國內承接方式，導致許多家庭看護工轉往勞動條件較佳的產業移工，據統計，今年前5月洗工（跨業轉換）人數已達1751人，勞動部因而著手修正轉換準則，希望限制移工跨業轉換，但有移工團體批評，限制移工轉換根本是對移工的歧視。

台灣移工聯盟代表陳秀蓮表示，受到去年疫情影響，導致許多移工無法順利來台，因此有雇主改採國內承接，移工多了可以透過跨業轉換提升勞動條件的機會，而看護工會想擔任產業移工主要是產業移工有勞基法保障、一例一休、特別休假等權益，但在雇主抗議後，就要限制轉換雇主。

希望職工中心主任劉曉櫻說，移工無法自由轉換工作，即使受到不合理對待也無法用離職朲抵抗，即使2008年時加入跨業轉換的但書，但仍無法自由轉換雇主，現在移工因為疫情有轉換至更好的勞動條件的機會，但現在勞動部卻要危難他們。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠說，就業服務法明定，移工來台工作原則禁止轉換、例外才會同意，2008年時開放例外轉換，當時國外引進仍順暢，因此未有如同此次許多人跨業轉換，但去年起受到疫情影響，移工人數入境人數大幅減少，因此也傳出很多失能家庭引進移工後，沒有多久移工用怠工的方式，甚至去工廠面試，要求雇主同意跨業轉換。

據統計，1至5月有1751人跨業轉換為近年來新高，薛鑑忠說，被影響的不只這1751戶家庭，也有移工就地喊價、家庭被迫提高薪資等方式，因此預告修正轉換準則，希望避免類似的事情再發生。