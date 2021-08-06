美國國會參議院情報委員會領袖表示，中國對美國的「長臂管轄」不是未來威脅，而是現在進行式，並以「21世紀的恐怖劇」（horror show）來形容中國對美國自由社會無孔不入的滲透。兩黨議員呼籲，美國必須聯合國際民主夥伴形成一條「科技合作戰線」，來抗衡北京遍布全球的影響力。

參議院情報委員會4日舉行以「中國長臂：對美國國家安全的威脅」為題的聽證會，委員會主席、民主黨聯邦參議員華納強調，這場聽證會目的是為了讓美國各界認識中國共產黨對美國社會的惡意影響，包括學術滲透、智慧財產權盜竊，以及網路攻擊等。

委員會副主席、共和黨聯邦參議員魯比歐說，「中國的長臂不是未來威脅，他們已經在這裡發生了，」「中國每年盜竊價值3000億到6000億美元的美國技術和智慧財產權，他們侵入到網路後直接盜取。」

據美國之音5日報導，魯比歐又說，「這個委員會的成員，因為委員會角色的關係，有相當獨特的機會能一窺這場正在21世紀上演的『恐怖劇』。」他指稱，「今天，中共對美國人可以說什麼，可以聽什麼，可以讀什麼，可以看什麼的控制，比我們歷史上任何外國政府都要多。他們把我們的社會開放性變成了武器，把我們的善良正直變成了武器，把企業對利潤的欲望變成了武器，來對付我們。」

川普政府時期的白宮副國安顧問博明透過視訊參與了聽證會。他說，美國和其他自由社會終於從對中國的認識中緩慢地警醒過來。「但即使有了這個新的共識，我們仍然未能足夠認識到我認為是中國戰略中最具威脅性的因素，那就是北京為了滿足其野心而試圖影響和脅迫美國人，包括政治，商業和科學界領袖。」

這場聽證會召開之際，正值中國在網路空間的活動日益增加，拜登政府和其它盟友上個月公開點名中國，指責北京與今年早些時候微軟公司應用程序遭受網路襲擊有關。

華納參議員說，「我認為21世紀和未來，我們需要考慮組成以科技為基礎的盟友合作，」「那些盟友必須也是共享相同價值觀和追求民主的民主夥伴，我們必須從標準制定等領域開始。」

「我不認為我們可以單獨做到這一點（抗衡中國），」 華納補充說，他強調美國最大的優勢就是擁有強大的盟友。