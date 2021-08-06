阿里山公路今天晚上將預警性封閉，圖為五工處今年3月防災演習照片。（五工處提供／張亦惠嘉縣傳真）

受颱風外圍環流影響，嘉縣山區連日下雨，土壤含水量高，這幾日頻傳道路落石、邊坡崩塌等，今天因強風吹也有多處路樹倒塌事件，五工處因應降雨預報，至9日雨量預估超過1000毫米，今天晚上8點阿里山公路68.5-88k預警性封閉；晚上10點起34k-88k全線封閉，明天上午會派人員巡視，若無狀況會在7點時開放。

五工處阿里山工務段段長蔡衛勇表示，下了這麼多天雨土石含水量高，陸續都有落石、倒樹等情形，加上外圍環流影響風勢變強，倒樹狀況更為嚴重，考慮晚上視線不佳，依規定執行預警性封閉。

嘉縣阿里里山鄉巴沙拿部落至十字村聯絡道路邊坡崩坍、大埔鄉和平村嘉129線33.4公里處土石滑落、梅山鄉龍眼村嘉151-1線0.7公里處路樹傾倒、中埔鄉石硦嘉135線10.6公里樹木傾倒、中埔鄉裕民村嘉135-1線0.12公里樹木傾倒及阿里山鄉嘉129線3公里處山美村段路樹砸中休旅車，相關單位皆已進場排除狀況，日前邊坡崩塌的嘉130線及159甲線32公里處交通仍中斷。

五工處指出，豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息。