八月台灣在奧運賽事上表現亮眼，在這個大環境能量充斥轉變與挑戰的八月，向我們展現了英勇、突破和友愛的價值。現在沈嶸老師就要帶大家看生命靈數的八月運勢，現在台灣整體能量正逐漸復甦，只要你持續發揮向昨日挑戰的超越精神，不論你的運勢如何，相信都能迎來一扇機會之門。

生命靈數計算指引。

命數1：

本月運勢焦點：1號人在八月地位有很高的機會提升，擁有比以往更多的權限，甚至是能在一定程度內呼風喚雨。但也正因為你的話語權變大，多了很多施展拳腳的空間，要留意你的態度也有容易失控的可能。有些事情你積壓已久，甚至是一再被踩到底線，你終於決定不忍了，可能會把過去隱忍的情緒一次爆發出來，導致狀況變得更加失控、複雜。建議1號人不管遇到什麼事，第一時間一定要先冷靜下來，避免胡思亂想、鑽牛角尖，讓自己陷入偏激或情緒不穩的狀態裡，保有中性的思考，除此之外，也要持續創造你正面的個人形象和魅力，如此就能既有地位又有存在感，徹底擺脫被邊緣化的狀態。

沈嶸老師的提點：我經常告訴人要保持中性的視角，才能清明的處理人事物，很多人會反問：「怎麼可能完全沒有個人情緒或想法？」其實每件事物呈現的狀態都是「你選擇如何看待」罷了，消除心中的「我覺得」、「你覺得」，別人怎麼對你，你就怎麼對他；留在你身邊的人都必須尊重你，同樣的你也必須尊重別人的任何選擇（包含負面的決定），放下心中的控制欲，你就能在八月保持中性、穩定。

命數2：

本月運勢焦點：2號人八月感情運佳，非常適合與人建立關係，或是穩固現有的感情，在感情上也有新關係萌芽的機會，有很高的機會能夠認識新的對象、新的合作夥伴等，有伴侶和曖昧對象的2號人，關係可望再更進一步，有機會確認新關係，例如：結為夫妻、成為男女朋友、同居等。八月非常值得你在關係上花費心思去探索，有機會找到志同道合的夥伴，建立好的合作關係，在關係中找到新的相處模式。如果你對建立更緊密的關係感到不安，不妨試著敞開心胸，先釐清自己的真實感受，搞清楚自己希望在關係中獲得什麼，再去創造彼此的共識，透過這個月的經驗，你在應對人際關係的課題會更加得心應手。

沈嶸老師的提點：真愛的關係才持久，這個道理放在所有人際關係都適用，不是真愛的關係都不值一提。你也必須只跟正緣（包含友情、親情和工作環境）在一起的決心，只有誠實、純良、互助的關係才具備真愛的品質，也唯有這樣的人才能留在你的身邊，就不用怕遇到麻煩，你寶貴的時間也會留在創造美好的事物上。保持心胸敞開，遠離錯的人，不斷致力創造真愛的關係，你值得讓許多人愛你。

命數3：

本月運勢焦點：3號人在八月是能力大增、找到自信的一個月，不論你現在跨足哪個領域，隨著你的技術逐漸純熟，透過不斷的累績經驗，你的能力也不斷的堆疊成長，大幅提升你的個人價值，你對自己的評價也逐漸的修正，你開始重新認識到自己的能力、才能和優點，變得更有自信。而這些都是源自於你一直以來都有個明確的目標，即使這個目標只是單純地想把事情做好，這樣的念頭也足夠驅使你鞭策自己進步。建議3號人要把握八月的好機運，盡力表現，讓人看見你的功能，就有機會能為團隊建功。

沈嶸老師的提點：有自信的人不僅越吸睛，通常這樣的人也越容易成功，因為宇宙就是一面反射鏡，你給出什麼，祂就回覆你什麼。想要擁有自信魅力的秘訣，就是「發現生活中的奇蹟」，並且樂於分享。每個人每天一定都有各式各樣的奇蹟，只是你沒有特地發掘，神奇的是當你覺得自己被奇蹟環繞時，你做任何事都會更有底氣，你的能力也會因為你的信心而被放大，成為人群中亮眼的一顆星。

命數4：

本月運勢焦點：八月對4號人而言是福禍相倚、喜憂參半的月份，你們的財運其實很旺，能夠在八月搶得先機，取得不錯的利益，很多好處幾乎都有你的份。但這時就很容易出現眼紅的人跳出來跟你斤斤計較，想要跟你分一杯羹，或是挑你毛病、處處找碴，就是想要找你麻煩，實在是因為你太旺了！提醒4號人在八月要小心可能會有一些金錢上的糾紛，狀況可大可小。建議你在麻煩出現時，要以正面的態度面對，以積極的態度找出共識，就能達到雙贏。

沈嶸老師的提點：當你認為有人想找你麻煩時，千萬不要第一時間硬碰硬，若是讓人覺得你傲慢、高高在上，反而更容易順了對方的意，阻礙了你獲利的腳步。我建議4號人本月要注意溝通表達，不要端架子，經常表達yes的訊號，你會更容易發財；經常讓人覺得你在表達no的訊息，財富就更容易遠離。當個聰明人，運用特殊技巧和彈性的態度化解問題，將會提升你在上位者心中的形象。

命數5：

本月運勢焦點：5號人在八月生活會過得很精彩，甚至有點像是坐雲霄飛車一樣，呈現一團混亂的狀態。你在八月容易犯迷糊，常常一時沒想清楚，思維邏輯打結，在很多事情上做錯選擇或忘東忘西，讓你事後回想也覺得不可思議，因此懊悔不已。提醒5號人在八月要留意別人告訴你的資訊，不要完全聽信，有時對方對你有所隱瞞或說謊，導致你誤判了一些重要的事情，後來才發現原來真相沒有自己想得那麼完美。建議你在發現錯誤的當下，就要當機立斷，快刀斬亂麻，就能及時止血，將事情導回正軌。

沈嶸老師的提點：5號人傾向找能讓你開心自在的人，但這樣的人有時反而不能給你好的影響。不管對方是上司、伴侶或親友，你會不自覺想遠離會限制你、規定你的人，但是有時自律反而才能領你走向豐盛的道路。我常要我的徒兒思考：「如果適度的專制能幫助你變有錢，專制好不好？如果自由只是讓你變窮，自由好嗎？」這也是我想送給5號人的話。

命數6：

本月運勢焦點：八月對6號人而言是個可以隨心所欲的時光，算是非常自由的一個月，你可以盡情的花比平常更多的時間在能讓自己開心的事情上，例如：追劇、運動、吃美食、逛街等，都可以充分利用空檔時間來安排，不用擔心被繁忙的工作所牽制，也幾乎不會有人站出來反對你，可以好好的寵愛自己、休養生息和照顧自己。建議你可以把握時間去做一些平常沒有機會做的事，千萬不要浪費難得的美好時光。

沈嶸老師的提點：在難得能夠快樂自在的八月，有些話我想勉勵跟我同為6號人的大家：「不論別人喜不喜歡你，你都是你的原樣，你不是活在別人的期望中，而是要活在『你的最好版本』中。隨心所欲、自由自在且快樂的展現你自己，生命中總會有貴人帶領你突破每一次難關，幫助你成就最棒的你。而最棒的你，就是『真正的你』。」這是這個世界所能給你最好的禮物。

命數7：

本月運勢焦點：7號人在八月會面臨許多重大抉擇，你會需要在糾紛與爭吵間做出選擇，或是協助讓各種事件有個圓滿的解決方案。雖然在過程中難免容易讓你感到心煩意亂，但本月有機會真正的解決根本問題，尤其是跟感情或人際關係方面有關的問題，與伴侶若有爭執也能夠「床頭吵床尾和」，不僅能夠和平落幕，你跟他人的感情有機會再更進一步，別人會重新認識真正的你。建議你面對本月的紛紛擾擾，要能夠以穩定的心態處理，因為一切都只是一個短暫的過程。

沈嶸老師的提點：做很多重要決定時，最重要的是想清楚後果，用評估風險的角度去思考，千萬不要在忙碌或心煩時做決定，很容易因為一時的胡思亂想或情緒而傷到別人，反而損人損己，若是覺得還沒考慮清楚，就先多方評估後再做打算。如果你覺得後果是你可以承擔的，那就大膽的選擇，用真誠的態度參與溝通、協調，讓別人看見你真實的想法，團隊或彼此的默契才會更加契合。

命數8：

本月運勢焦點：八月對8號人是鴻運當頭的一個月，你的能見度提升，身邊的人開始看見你的重要性和價值，而給了你很多表現的舞台和發揮的空間；另一種可能，是你會充當救火隊的角色，在某些緊急時刻出手相助，幫助別人解決難關，你的價值也會在這樣的時機被發掘，有機會因此墊高你的地位，讓過去的形象大翻轉。建議8號人可以利用機會多花心思或手腕，靠著積極、靈活的表現拚上位，有機會能扶搖直上。

沈嶸老師的提點：8號人只要善用天時、地利，有很大的機會能提升你在大家心中的地位，甚至享有呼風喚雨的權利，但這裡也要提醒你，善用謀略並不是耍心機，千萬不要用不好的心態或手段上位，以免他人心生怨恨，與人結怨反而會為你的仕途增添許多不穩定的因素。唯有你抱持真心相助的心，才能得到他人的感謝和臣服。

命數9：

本月運勢焦點：八月是9號人休養生息的時刻，許多事情不要急於一時，放慢步調、靜下心來，調整自己工作和生活的步調，並且在本月多關注養生的訊息，好好調理身體，消除過去累積的疲勞，重新找回舒適的步調，為將來儲備更多的戰力。另外，八月你會容易發現一些既有的問題，例如：工作流程不順暢的地方、財務上的疏漏等，雖然都不是什麼太大的問題，但也觸動了你想要調整的決心，只要適度調整，對你都能產生很大的幫助。

沈嶸老師的提點：應對任何變化或突如其來的調整都不用太悲觀，這些改變對你而言大多都是有益的，你需要的是放寬心，並相信「所有的安排都是最好的安排」，靜待時機，讓你做出的調整發酵，這些都會成為你未來人生發展非常重要的養分。