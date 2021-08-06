東京奧運進行得如火如荼，各項緊張刺激的賽事，讓人看得熱血沸騰，與此同時，台灣因疫情中斷的圍棋賽事也漸漸再開，睽違2個多月的友士盃十段賽也再度登場，尋求衛冕的許皓鋐在5戰3勝制的決賽中，以3勝0敗成績擊退挑戰者林君諺八段，成功守住「十段」寶座，而且還創下4連霸紀錄，獲得70萬元獎金。

現年20歲的衛冕者許皓鋐，創下史無前例的十段賽4連霸，成為這項賽事奪得最多次冠軍記錄的棋士，過去10屆冠軍記錄為周俊勳、蕭正浩、王元均各2次、林君諺1次。年紀輕輕的許皓鋐，已經在台灣職業圍棋九項棋賽中坐擁6冠，締造最年輕的6冠王紀錄。

挑戰者林君諺24歲，去年奬金名列第3，職業生涯成績相當耀眼，贏得7座冠軍記錄，17歲(2014年)曾奪下十段賽冠軍，7年後捲土重來，再度挑戰十段，可惜未能如願。

過去一年間，世界體壇因疫情停擺，而唯一沒有被疫情耽誤的，恐怕就是只有「圍棋」這項運動，疫情之下線上開啟各項世界大賽，眾多職業棋手參與，引發高度關注。今年五月，友士盃十段賽因疫情暫時休兵，直到2個半月後，棋戰再開，選手再度坐到同一張棋桌前，兩人異口同聲表示，疫情期間只能居家線上對奕，能夠面對面較量，心情都感到相當興奮和緊張。

今年邁入第11屆的「友士盃十段賽」由日籍人士在台創設的友士(股)公司冠名贊助。友士公司董事長加藤純子，也在今年三月接任中華職業圍棋協會理事長。十段挑戰賽關鍵第三局到場為兩位棋手加油打氣，她在賽前受訪時透露，開辧十段賽的緣由：「因為我父親很喜歡圍棋，教我父親下棋的老師有讓我父親知道，當時台灣還沒有很多企業在支持圍棋和棋士們，所以我父親希望可以讓更多企業家支持台灣的棋士們，因此開辦了「友士盃」。加藤純子表示：來台灣接棒後，希望能延續父親的遺志《支持圍棋》，也非常高興現在有越來越多企業家支持，接下來，棋士們明年將要參加杭州亞運，期待有更多的企業家一起加入支持圍棋的行列。