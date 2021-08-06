美國空軍F-35A隱形戰機在最近的紅旗演習中首次扮演假想敵角色，讓代表西方陣營的藍軍飛行員首次演練更加困難的戰況，對抗對手國的隱形戰機。美媒指出，這次將原來紅方使用的F-16更改為F-35戰機，是因為F-35更可以準確地模擬敵方先進的隱形戰機，最後紅方在對抗中獲得多場空戰勝利。雖然F-35運作成本很高，但若為磨練與中國殲-20隱形戰機的戰鬥技巧，顯然也沒有什麼更便宜的辦法。

據《防務簡報》報導，最近在內利斯(Nellis)空軍基地舉行的紅旗21-3演習中，美國空軍首次引入F-35A隱身戰鬥機扮演紅方入侵者角色。讓代表西方陣營的藍軍戰機首次與扮演假想敵的F-35飛行員交鋒，使得原已極為艱難的演練提增加更大的難度。

美國空軍第64侵略者中隊隊長芬肯斯泰(Finkenstadt)中校稱，將F-35引入紅旗演習，是為了擴展原來的F-16入侵者的戰力，戰場狀況的改變是為了準確模擬對手的先進戰鬥機。

由於目前全球除美國之外，只有俄、中兩國擁有隱形戰機，美空軍紅旗軍演改變演練方式，很明顯地是為對抗目前與美國戰略競爭關係高度緊張的中國大陸，因此必須演練對抗解放軍的殲-20隱形戰機。

駕駛F-35擔任入侵者的飛行員米爾斯(Mills)上校稱，他的工作盡力讓藍軍飛行員不好過，引入F-35將使藍軍飛行員難以實現其設定的戰術目標。

報導稱，這次演習當中紅軍獲得多場勝利，藍軍由於戰術錯誤，非常迅速地被紅方擊敗。不過美國空軍也指出，F-35操作成本非常高，他們正在設法尋找成本較低的方案。

美國空軍空戰部司令馬克．凱利(Mark Kelly)上將日前曾表示，使用F-35或F-22來摸擬敵軍隱形戰機的成本太高，有些人打算改用低成本替代方案，但實際上沒有什麼方案是便宜又有效的。