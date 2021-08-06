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近來台灣夯投資，這類詐騙案件也跟著暴增。新北市一名上班族收到簡訊，便加入飆股line群，跟著老師投資賺錢，想不到這根本是詐騙集團的新手法，結果被騙了80萬，讓他崩潰表示，辛苦存的積蓄都被騙走了。

一名上班族接受《中時新聞網》採訪表示，他最近開始學習理財，收到邀約簡訊便加入飆股line群，一開始群裡有老師會帶大家賺錢，還有美女助理會天天噓寒問暖，一步步取得大家的信任。不過2個月後，老師表示，要帶大家投資港股賺大錢，許多學員信以為真，紛紛把全部積蓄都拿來買股票，甚至有人去借貸融資。

這名被害男子也指出，群裡還有樁腳會帶動氣氛，要大家相信老師，賠錢也要繼續相信老師，「有的投了好幾百萬、好幾千萬，因為當初都很相信老師會佈局、會有海外資金進來，到時候股價會瞬間往上衝，只要等老師通知賣掉就好了」，結果預計獲利當天，股價暴跌70到80%，最後許多人一生積蓄全都化為烏有。

被害人透過邀約飆股的簡訊，加入投資line群，想不到卻是詐騙集團的陷阱（圖／受訪者提供）

刑事警察大隊經濟組組長黃瀰嬗表示，投資型詐騙是近年台北市統計最多的案類，而且投資出去的錢很難追回，除非當場抓住詐騙車手，才有一絲機會，「只要有提到保證獲利、操作簡單，或是有老師帶著你投資，這些情況都要非常小心」。

黃瀰嬗也呼籲，民眾若有疑問，可以撥打165反詐騙專線詢問，或在粉絲專業上查詢新的詐騙案例，而投資也應該建立正確觀念，多方求證，不要輕信來路不明的消息。