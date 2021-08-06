雲林縣長張麗善今（6日）會同中央農政單位人員勘查西瓜、蔥、香瓜、及蘿蔔、一期水稻農損情況，到今天為止雲林縣農損受災面積超過20％，損失金額高達4237萬元。（周麗蘭攝）

豪雨導致農作物損失一波未平一波又起，雲林縣長張麗善今（6日）會同中央農政單位人員勘查西瓜、蔥、香瓜、及蘿蔔、一期水稻農損情況，到今天為止雲林縣農損受災面積超過20％，損失金額高達4237萬元，颱風外圍環流又帶來暴雨，農業災損恐會持續擴大。

縣長張麗善會同農改場雲林分場助理研究員陳俊仁、朴子分場助理研究員謝禮臣、農業處長吳芳銘、大埤鄉長林森寶、四湖鄉長蘇國瓏、臺西鄉長林芬瑩前往各鄉鎮勘查農損狀況。

張麗善表示，農委會已通過落花生、玉米、西瓜、甘薯、蘿蔔等作物達天然災害救助標準，救助額度為落花生每公頃2萬4000元、食用玉米3萬6000元、甘藷2萬4000、西瓜6萬元、蘿蔔3萬6000元。

農業處長吳芳銘表示，檢視後農改場代表認為還有蔥、香瓜、洋香瓜、水稻等作物都應可達到天然災害救助標準。

截至8月6日統計，雲林縣農損面積暴增到1885公頃，損害程度21％，累計損失金額4237萬元。落花生受災23％、面積973公頃；食用玉米受災21％，面積365公頃；甘藷受災程度21％，面積130公頃；西瓜受災程度16％、面積84公頃；蘿蔔受災25％、面積4公頃；一期水稻受災19％面積、50.4公頃；仙草受災25％、面積1.72公頃；蔬菜受災20％、面積15.8公頃；牧草受20％、面積5公頃；洋蔥受災20％、面積1公頃。