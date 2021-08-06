首批高端疫苗26.5萬劑已於7月底完成審查檢驗，並核發封緘證明書。但是記者追問質疑高端總共送多少疫苗檢驗，中央疫情指揮中心連著2天都沒給答案；當記者再度追問時，指揮官陳時中卻回嗆「你第一天問，我回我不知道，第二天我忘了問..用這樣的態度，不是一個健康的態度。」引發爭議。事後，陳時中向媒體道歉。台北市議員王鴻薇表示，陳時中更厲害的是，忘了他自己有沒有參加3+11拍板定案會議。

王鴻薇6日在臉書貼文表示，陳時中是有多健忘，不知道是不是「貴人多忘事」，面對媒體詢問高端送了幾批疫苗封緘檢驗，陳時中第一天忘了，第二天又忘了，然後很不爽的說媒體態度不健康。還好，陳時中發現自己的失態，向媒體道歉。

王鴻薇接著表示，陳時中「忘了」也不是第一次。前不久前副總統呂秀蓮抱怨。跟陳時中說有兩個國際組織願意協助台灣買疫苗，但左等右等等不到陳時中回話，陳時中也說「忘了」。不知道陳時中到現在為止，到底有沒有回話給呂前副總統？

王鴻薇指出，陳時中更厲害的是，忘了他自己有沒有參加重要會議，3+11拍板定案會議，陳時中第一時間推給了副指揮官陳宗彥，害陳宗彥啞巴吃黃蓮，不敢否認，也不敢承認。陳時中碰到問題，很容易以一句「忘了」四兩撥千金；忘了，偶一為之可以理解，但每次都忘了，應該不是健康的事。對陳時中如此，對防疫也是如此。