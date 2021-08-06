疫情警戒降級解封，張如君提醒民眾解封不放鬆，結合臺北市社區大學和多位里長，組成多達兩千人的里鄰防疫宣傳特攻隊，除了大量印製文宣並發送抗疫鴻運福袋，希望民眾不要忘記「勤洗手，戴口罩」。

張如君表示，根據疫情指揮中心統計，解封第一週確診病例就急速增加了15%，顯見對抗疫情，即使降級解封，也不能有絲毫放鬆。她認為，防疫最簡單有效的措施，就是牢記時時勤洗手，盡量戴口罩。

為此，同時身為臺北市松山社區大學承辦單位「泛美國際文教基金會」董事長的張如君及董事何修榕今天號召社區大學所在地附近的9位里長，預計9個里每里招募兩百人，再加松山社大所屬的社團及志工四百人，總計逾兩千人一起共同組成號稱全國最龐大的里鄰防疫宣傳大軍。

為了鼓勵里鄰居民及志工熱心投入，張如君還和松山社大特別花費製作了兩千個同時裝有香皂和口罩的抗疫鴻運福袋，贈送給加入宣傳行列的民眾。松山社大校長劉熒瑰表示，除了福袋「送你皂 ，給你罩」之外，松山社大也特別在5萬份招生簡章上，加印「勤洗手，戴口罩」宣傳，提醒民眾要牢記防疫措施，同島一命，共同抗疫。

臺北市松山區吉祥里里長陳永昌表示，這是台北市首見有里鄰結合進行聯防抗疫，其他一起投入的八個里鄰，分別為敦化里、富泰里、新聚里、東光里、復盛里、復源里、復勢里，以及慈祐里。