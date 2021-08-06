教育「雙減」政策正式落地後，中國教育改革正雷厲風行推進。上海市教委近日發布通知，要求中小學減輕學生過重課業負擔，小學期末考試不再考英語科，小三至小五期末考試只限語文和數學，其他學科只進行考查，亦嚴禁學校組織中小學生參加聯考或月考。此外，學校不得組織學生購買未經國家或上海市審查通過的書本資料。

《上海市中小學2021學年度課程計劃及其說明的通知》（簡稱《通知》）對中小學課程與考試等方面作出規劃要求，其中規定，小學、初中、高中均要把《習近平新時代中國特色社會主義思想學生讀本》作為必修內容，利用道德與法治課、班團隊課、校本課程等統籌安排課時，每冊集中學習一學期，平均每周一課時。

《通知》又要求，上海各中小學要保證學生每天校園體育活動1小時，各中小學要確保高中生每學年不少於30天、初中生每學年不少於20天、小學生每學年不少於10天的社會實踐活動時間，中學課程計劃內的課時安排每學年至少2周，不足部分應在寒暑假、雙休日或放學後完成。

上海市教委的《通知》又指出，嚴禁對小學一至三年級進行全學區、全區範圍的任何形式的學科統考統測（包括學業質量監測）。嚴禁對四至八年級進行全區範圍的學科統考統測。嚴禁學校組織中小學生參加任何形式、任何範圍的聯考或月考。

此外，小學生學業評價嚴格實行等第制；小學階段不進行期中考試或考查；小學一、二年級可進行期末考查；三、四、五年級期末考試僅限語文、數學兩門學科，其他學科只進行考查，考查形式可靈活多樣嚴格執行等第制。初中除語文、數學、外語學科可舉行期中、期末考試以外，其他學科只進行期末考試或考查；道德與法治、歷史、地理學科採用開卷形式（或以開卷、閉卷相結合的形式）進行考查；物理、化學、生命科學學科應加強動手實驗能力考查；信息科技、勞動技術、體育與健身、藝術、音樂、美術學科只進行操作、應用和實踐性的考查。

《通知》還要求，學校在課程實施中，嚴禁用地方課程、校本課程取代國家課程，不得組織學生購買未經國家或上海市審查通過的書本資料（包括教學用書和教輔材料），不得擅自使用未經上海市中小學教材審查委員會審查通過的境外原版（或改版）的教材。