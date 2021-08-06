在東京奧運會男子吊環決賽中奪金的中國運動員劉洋，在比賽過程中的「歪頭殺」讓網友覺得帥爆了。劉洋本人回應，「想讓全世界都看到我們中國人的態度！」
劉洋在微博上稱，自己已經安全回國，現在在隔離。至於引起熱議的「歪頭殺」動作，他說，「這個動作其實在之前也有用過，當時因為面對著一些不公，就用這樣一個動作來表達我的態度。」
劉洋還說，自己的態度也不僅僅是給裁判看的，也是希望運動員不要因為面對著不公就質疑自己。他還開玩笑稱「可能也有點耍帥的成分，哈哈。」
最後，劉洋表示，「至於我身上披著國旗在奧運會的賽場上做出這個動作，也是想讓全世界都看到我們中國人的態度！」
在評論區有女粉絲花痴留言：「洋哥帥到我了！不管是洋哥的歪頭殺還是洋哥的態度，太酷了！」值得一提的是，國際奧委會2日在官方推特上發佈劉洋的圖片，文字描述是：「怎麼會有人在吊環上競技的同時，還能看起來這麼酷？」
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