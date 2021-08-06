富邦悍將洋炮紐納斯3日敲出來台首轟，這一發全壘打也幫助球隊逆轉戰局，近期3場出賽敲出5支安打，他表示，自己的身體狀況越來越在自己裝握中，「更開心的是那發全壘打是在落後時敲出，幫助球隊逆轉，但我狀態還可以更佳，下半季要打更多全壘打。」

紐那斯這支全壘打不僅一棒幫助球隊逆轉，還幫同樣來自多明尼加的猛悍拿到中職首勝，而兩人的淵源也十分深厚，2016年當時還在巨人隊的紐那斯被交易到雙城隊，而與他互換球隊的正是猛悍，沒想到相隔多年後，兩人在地球的另一端成為隊友。

紐那斯笑著說：「我還記得（被交易），我很喜歡跟他（猛悍）聊天，因為我們都是多明尼加人，也會聊一下比賽狀況，我很喜歡他、他個性很好。」

而這次多明尼加在墨西哥舉行的最終資格賽搶下最後1張東京奧運門票，明天將與韓國隊爭銅牌，紐那斯說：「我有看了一下奧運，雖然沒有機會代表多明尼加去打奧運，不過還是祝福他們有好表現，多明尼加加油。」