高雄連日大雨，六天來總共發生五起馬路塌陷，今(6日)天凌晨一輛BMW開過前鎮區一心二路一處幽靈坑洞，當場爆胎，不料約9時多左右，鳳山區油管路20巷，出現路面塌陷情況，造成路面出現一道約80米的裂痕，底下嚴重被掏空，高低落差大。對此，前高雄市新聞局長王淺秋表示，她問前副市長李四川為何會有這些狀況發生，李四川指出2個原因。

高雄巿長陳其邁6日受訪。（圖/曹明正攝）

陳其邁6日在議會聯訪時間表示，高雄是港都城巿，砂質地形比較多，另外重車多、地下管線也多，所以對於道路的維護，不管是鋪設或養護，都是很大的挑戰，尤其是大雨過後，因為砂質地形土質鬆軟，常會造成坑洞。

高雄市鳳山區中崙國中後方，今6日早晨出現路面長達近80公尺崩塌裂痕。（圖／市議員李雅靜提供）

中崙國中後方路面出現一道約80米裂痕，底下嚴重被掏空，水溝蓋也歪一邊。（圖／市議員李雅靜提供）

陳其邁續指，因此不管是平時的道路養護，或者是大雨過後道路的修補，高雄都很努力，並希望能夠維持巿民的公共安全，所以前幾天大雨過後，就開始針對相關道路搶修跟路面維平。讓道路能夠更安全，這也是高雄巿政府一直在做的事。

對此，王淺秋同日在TVBS政論節目「新聞大白話」表示，這幾天高雄只下了幾天雨而已，6日來卻已經5個天坑了，尤其接下來又有颱風要來，這其實是非常令人擔心的，但讓她感到欣慰的是，這次邁市府並沒有推給前朝。王淺秋並表示，她今天詢問李四川，為何這幾天會出現這麼多坑洞，李四川回答她說，這有2個原因。

第一，這要看市府有沒有清道路2旁的側溝，因為側溝要銜接到底下管路有個箱涵，很多時候他們(李四川)發現高雄施工的品質是箱涵沒接好，他研判，很可能是箱涵又沒有接好，以致於水沒有排出去流到地下。第二，道路開挖頻繁，很多道路在短時間內挖完又捕，但可能趕工回填驗收不實造成。王淺秋指出，這在藍營執政的時候，都會特別要求工務局和廠商去驗收，驗收這部分是政府的責任，應善盡管理責任。