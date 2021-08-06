菲律賓為遏止傳染力極強的Delta變種病毒，首都馬尼拉今天起重新封城。在越南，人口超過800萬的首都河內則是出現多起群聚感染案例，防疫限制延長至22日。

法新社報導，人口超過1300萬的馬尼拉都會區遍布檢查哨，身穿迷彩制服的警察一一檢查車輛，確保只有從事必要工作的人能夠上街，檢查哨各個大排長龍。

專家警告，若不在人口稠密且貢獻菲國約1/3經濟產值的馬尼拉收緊防疫限制，恐會爆發COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）Delta變種病毒疫情，導致醫療系統崩潰。

菲律賓當局上週宣布的居家令昨天擴大實施到鄰近的拉古納省（Laguna）。其他確診數激增的地區同樣收緊防疫限制。

菲國近幾週發現超過330起Delta變種病毒病例，令人憂心菲律賓可能遭遇與鄰近國家相同處境，爆發變種病毒疫情。

在越南，越南通訊社（VNA）報導，河內當局要求市民過去2週待在家並暫停一切非必要活動，但染疫人數上升3倍，迫使當局延長原訂7日結束的防疫限制。

官方數據顯示，河內今天新增21例確診，自4月下旬以來，染疫案例已來到近1600例。

儘管現在的確診數字處於低點，當局仍抱持謹慎態度，因為Delta變種病毒席捲越南，使全國總確診人數飆升至18萬9000人。