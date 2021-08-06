1名外送員日前送完餐，在下班回家途中行經一處山路時，在山間小路驚見1隻蛇在前方路上爬行，該蛇穿越道路到另一側草叢，他則停下機車等待，事後PO出影片笑說「哥，我下班了，你別這樣啦，我會怕啦」；先前新北市也有名飲料店外送員發現置物箱裡竟鑽出一隻「三角頭」的蛇，當場說「大哥，我趕時間啊」。

1名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」中發表1段影片，影片中他在晚上騎車在1段山路中，左右兩邊都是草叢，而在路中間竟有1條緩緩爬行的蛇，該蛇不斷蠕動身軀爬行，疑似欲從左側草叢爬行到右側，原PO當下嚇傻拿出手機錄影，事後發文表示「哥，我下班了，你別這樣啦，我會怕啦」。

1名外送員日前送完餐，在下班回家途中行經一處山路時，在山間小路驚見1隻蛇在前方路上爬行，笑說「哥，我下班了，你別這樣啦，我會怕啦」。（翻攝自臉書社團「外送員的奇聞怪事」）

其他網友則留言回應，「別這樣，牠只是出來領牠的外送」、「你要下班回家可以，人家也是要下班回家就不行？」「他只是出來取餐」、「好運到耶！趕快去買威力彩」、「我在社區也有看見，但它不會主動攻擊，別過份理牠就安全」、「下班剛好進補了啊」、「遇到地頭蛇」。

日前也有外送員表示在送餐途中發現1條頭部呈現三角形、棕黑相間的小型蛇就從置物箱內探出，他之後PO文笑說，「這年頭飲料店員真不好當，外送還遇到蛇蛇攪局，大哥，我趕時間啊，地點在亞東醫院後門。」也有外送員在等餐中間發現有條大魚從身旁的水溝鑽出，不少案例讓網友大感驚奇。