東京奧運進行到第14天的賽事，中華隊空手道男子好手王翌達抱憾出局無緣獎牌，目前僅剩高爾夫球的女子好手徐薇淩、李旻還在奮戰，而剩下的奧運沒了中華隊還有什麼看點呢，當然還有，因為奧運籃球、棒球的銅牌與金牌戰都將在明天進行，尤其在棒球的部份有地主日本參賽。

Alum Nick Martinez to start the Gold Medal game for ⁦@USABaseball⁩ #ForGlory 6am Saturday pic.twitter.com/RGI6KsLuvC — Fordham Baseball (@FordhamBaseball) August 5 2021

明天台灣時間早上11點將進行銅牌戰，多明尼加要對決韓國，而重頭戲金牌戰則由日本對抗美國，將在晚上6點開打，這場比賽也是兩隊第二度交手，之前由日本擊出再見安打獲勝，想必美國要好好復仇一番，稍早他們也公佈明天的先發投手，由效力日職軟銀鷹的馬丁尼茲(Nick Martinez)掛帥。

這步棋美國也下的不錯，因為在日本征戰的馬丁尼茲很熟悉日本的場地、球員，他今年轉戰軟銀投出好成績，先發11場戰績7勝2敗，自責分率僅2.03，而他在本屆奧運對南韓投過1場，先發5局僅被敲4安打失1分，看來他就是對抗日本的不二人選。

另外日本這邊則派出森下暢仁先發，全隊11名投手除山本由伸，其他10人都會待命，力拚隊史首面金牌，上次兩隊在奧運奪金都至少20年，這場大戰肯定扣人心弦，兩隊肯定都會拚盡全力，日本為了將金牌留在國家，美國則不想辜負棒球強國的美名。

去年中央聯盟新人王森下在7月31日對墨西哥先發，投5局被敲5安只失2分，也幫助日本晉級到下一輪比賽，這是他休息6天後再度登板，森下目前效力日職廣島，2020年球季18場先發出賽拿下10勝3敗，122.2局中有124次三振，自責分率僅1.91，美國面對他也絕對不能大意！