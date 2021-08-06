韓國一名看護助理3 月接種AZ疫苗後出現複視、四肢麻痺等症狀，韓國勞動部轄下勞動福祉公團今天判定此案例為職業災害，成為韓國首例獲判為職災的醫護人員接種副作用案例。

韓聯社報導，京畿道一家醫院的看護助理在3月12日接種阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗，出現複視及四肢麻痺等症狀，被診斷為免疫反應相關的急性瀰漫性腦髓炎。

公團說明，看護助理被列為優先接種對象，當事人在工作場所的積極推動下，於工作時間內接種，且在未接種狀況下難以執行勤務，因此認定為接種行為與業務相關。

這是韓國醫護人員接種後出現副作用及後遺症案例中，獲判為職災的首例。後續可能有更多類似案例獲判為職業災害，得以申請相關賠償。

韓國自2月底起實施接種計畫，截至今天凌晨零時，累計近2053萬人接種至少一劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，占總人口4成；超過752萬人完成所有疫苗接種，占比14.7%。