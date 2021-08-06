對很多人來說，初戀會是一輩子的回憶，即使沒有走到最後，也忘不掉情竇初開的悸動。搜狐網命理專欄指出，雙魚座、天蠍座、巨蟹座的男性對初戀最念念不忘，對他們來說，第一次心動的感覺是難以抹滅的回憶，總會時不時想起初戀情人。

▍1.雙魚座

雙魚座是一個多重矛盾的星座，他們個性溫文爾雅，雖然溫柔卻很多情，加上他們很看重感情，即使已經分手，他們也捨不得拋棄任何東西，包含跟初戀情人之間的回憶和感動。對雙魚男來說，初戀是給予他們「愛的啟蒙」的人，因此顯得很美好，在未來談戀愛的過程中，他們更不自覺地把對方拿來跟初戀比較。

▍2.天蠍座

天蠍男總是精力旺盛，十分熱情，但他們喜歡嫉妒、占有慾很強。對天蠍男來說，初戀情人就是長在他們心上的一顆硃砂痣，第一段戀情最終若是分開收場，就會成為他們永遠的痛，一輩子耿耿於懷，就算過了很久再次見面，他們依然無法控制住內心的情感，還可能由愛生恨，做出失態的行為。

▍3.巨蟹座

巨蟹座屬於水象星座，個性非常感性，所以不免情緒化，面對感情時，他們時常念念不忘自己的初戀，因為最初的戀愛對於他們來說最刻骨銘心，就算分開也難以忘記，他們總會在後來的新對象上，不自覺地尋找初戀情人的影子，明知這樣的行為對現任很殘忍，他們依然欲罷不能，導致自己常常默默愧疚。