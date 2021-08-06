彰化縣率全國之先，全面更換公共自行車系統，待運點公司MOOVE新車9月起逐步到位後，1650部YouBike1.0將功成身退，因屬契約買斷，為縣府所有，舊車將提供給縣府內各單位如戶政、地政事務所和各鄉鄉鎮公所使用，議員也籲請在田中高鐵站等新設站點。

彰化縣公共自行車上個月已經完成新舊系統切換作業，9月起會逐步投入新車，10月1日起MOOVE新車全面上路，彰化縣議會6日綜合討論，安排縣府城觀處進行彰化縣公共自行車專題報告。

縣府城觀處長田飛鵬表示，公共自行車是交通運輸最後一哩路，縣內共設66站，分布在彰化市、員林市和鹿港鎮，運點接手後，自行車數維持1650輛，其中300輛為電動附助自行車，更換系統主要是契約期滿，重新招標，共有3家廠商投入競標，運點得標，主要是全面提供新車，加上採電子圍籬，減少占用空間。

議員吳韋達、賴澤民、賴清美、尤瑞春等都提出，既然更換系統，新增站點也應該一併提出規劃，並指出新契約只有3年期限，很快就到期，應事先規劃下一步，不要再發生系統切換的空窗期。

議員鄭俊雄、劉惠娟更建議，田中高鐵、南彰運動中心等，要設置新站點，附近田中、社頭、員林、溪州等，新住戶成長，有花博、自行車道、觀光工廠等，景點多，設站能夠友善背包客，帶動一日、半日旅遊，對於推廣彰化旅遊是一大助攻。增加電輔車也有利擴大自助旅遊圈。

田飛鵬表示，新系統採無樁式電子圍籬，未來站點會更靈活，現階段沒有評估是近兩年受疫情衝擊，數據較不準確，未來將參考大數據和市場需求等進行調整，目前費率，智慧自行車每30分鐘10元，三段變速，電輔自行車每30分鐘20元，都設備有車籃、手機架，提供多元支付。