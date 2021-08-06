員警請附近工作怪手清除產業道路倒伏路樹，讓老夫妻安全騎車下山。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

台南市玉井區2名年邁夫婦日前騎車至柳營匏仔園山區養雞，下午遲遲未歸，家屬向當地新營分局果毅派出所報案協尋，員警湯銘輝開車至附近山區後，因路樹倒伏阻路，下車步行前進尋找，終於在產業道路旁找到老夫妻，得以安全回家。

據了解，家住玉井的老夫妻平常固定早上7點多至匏仔園山區養雞，也都會在中午前返家，但當天到下午3點尚未返家，於是請警方協尋。

由於近日連日豪大雨，導致山區天雨路滑且視線不佳，柳營鄰近山區產業道路多處土石崩落坍方及大型樹木及竹林倒塌狀況，新營分局果毅派出所獲報後，深怕受困年邁老夫婦發生危險，立即派員趕赴現場救援。

經員警冒雨徒步踩過泥濘山路，歷經多方位搜尋，下午4時30分於柳營區南106-1線產業道路旁時發現兩老夫妻，原來因產業道路多處樹倒泥流阻路，兩人機車無法通過，幸好員警叫來怪手清除倒伏竹林與坍方土石障礙，老夫妻才能脫困下山，家屬非常感謝警方全力的熱心協助

新營分局分局長斯儀仙表示，為民服務本來就是警方的份內工作，對於警員湯銘輝細心及努力不懈的執勤態度表達肯定及慰勉，也呼籲民眾，天候不佳不要前往山區，若真不幸迷路或受困時，應該在原地的安全或明顯處等待救援，以免發生危險。