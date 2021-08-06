台西鄉一夜暴雨，淹入五港村的老阿嬤床板下，她因為視力不佳，坐在床上仍不敢移動，縣長張麗善（右）剛好勘災經過，進入屋內安撫她，隨後由張的隨扈揹出門。（雲林縣政府提供/周麗蘭雲林傳真）

雲林沿海各鄉鎮今日的暴雨都超過200毫米以上，台西鄉今天11點宣布停班停課，縣長張麗善剛好在附近勘災，聽說五港村有2名八旬老阿嬤無論如何都不願離開淹水的家，她親自到屋內把2人勸出門，其中一人腳無力，隨扈幫忙揹出門，2阿嬤都安置在附近鄰居的樓房空屋。

台西鄉五港村地勢十分低漥，每逢豪雨常淹水，村民的淹水經驗不陌生，2名約88歲的老阿嬤今天早上照慣例待在屋內對抗淹水，等水退去，她們的子女都勸阻無效。

張麗善路過得知2阿嬤家裏淹水、子女勸不動，親自上門勸說，其中一名是視力不佳的阿嬤，大水已經淹到她的床板下；另一名是腳力不好的阿嬤，迴避外人勸說。

張麗善先勸視力不好的阿嬤，水已經淹到床板下，若不趕緊離開，水位可能越來越高，搶救更困難，希望阿嬤到安全的地方。阿嬤起先說她眼睛看不到不方便，後來接受讓張麗善攙扶出門。

另一名阿嬤一聽說縣政府的人來了，從廚房躲到更後面的臥房待著，門只留一點縫，張麗善請女兒轉告她「縣長來了，一定要帶妳出去」，阿嬤推說腳力不好走路不方便，張麗善的隨扈林世彬主動揹她，阿嬤終於接受，很不好意思說「謝謝啦」。