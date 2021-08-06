從非洲種樹減碳交換來的。中油今宣布，向液化天然氣供應商義大利能源巨擘埃尼集團(Eni)購買的碳中和天然氣船，今天（6）運載8萬噸抵達高雄永安液化天然氣廠外海，等待靠卸。這是繼去年殼牌（Shell）購買兩船後，中油拿到的第3船碳中和天然氣。

中油是與埃尼集團達成碳中和合作協議，從現貨市場購買這艘有認證的天然氣船。此船來自印尼東卡里曼丹的Bontang液化廠，上游氣源是該公司合資經營的印尼Jangkrik氣田。藉由此碳中和機制，將液化天然氣從開採生產到使用端，包括上游生產、管輸、液化、船運、氣化、國內管輸及客戶使用所產生的溫室氣體排放量，與符合「自願碳標準(VCS)」碳權抵銷。

中油表示，這次碳中和抵換碳權來自非洲尚比亞、馬拉威，其參加國際森林保育計畫，經獨立機構Verra驗證，可核實抵減的溫室氣體數量，埃尼集團循PAS2060取得碳中和認證。

中油去年與殼牌公司試行碳中和合作，運回兩船認證天然氣，這次跟埃尼集團購買，是公司的第三船。中油表示，碳中和天然氣船須從造林減碳分到配額，因此不是說要有就有，雖然碳中和的氣價比較高一些，但有機會公司還是會持續購買。