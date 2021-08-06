賣座動畫喜劇續集《寶貝老闆：家大業大》再度力邀沈玉琳為「寶貝老闆」獻聲，全新角色「寶貝女老闆」則是找來郭書瑤和他一同「飆戲」。沈玉琳歷經4年前為首集配音的洗禮，連聲音導演都驚嘆他已能媲美專業配音員，不僅更富有感情，還具戲劇表現張力，讓沈玉琳驕傲此次是他配音生涯中「最滿意的成果」。他這次在配音前做足準備，還透露小訣竅：「我會用手摀住兩邊耳朵，去聽自己念對白的聲音，就像是演戲會先在鏡子前演出一樣，藉此來比對角色和自己的聲音。」

郭書瑤則對於能參與《寶貝老闆：家大業大》新角色配音感到非常開心，配音前，有運用拍戲的準備方式來做功課，試著去想像和揣摩角色的方式來進入狀況。她獻聲的「寶貝女老闆」蒂娜，很機靈反應又快，所以講話速度要快還要唸清楚，同時要帶有情緒張力，又不能失去小寶寶的感覺，真的是一大挑戰。她笑說，「配音過程一直被聲音導演揍，只有在配鬼吼鬼叫的時候導演稱讚說幾乎和國外的聲音無違和。」

她也透露，就算沒有進演藝圈也還是想要從事相關行業，像是舞蹈或是廣播工作相關，因為小時候外婆認為她的聲音很適合走廣播人或配音員，聲音可塑性很大。被問到如果和片中一樣有一罐「神奇配方奶」重返童年，郭書瑤認真想嘗試各種當小孩可以被原諒的叛逆行為，像是翻牆翹課、作弊、逃學…等等，讓以前沒有機會做得任何小壞事都想要體驗看看過過癮。《寶貝老闆：家大業大》將於8月20日在台上映。