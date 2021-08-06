三級管制期間為避免感染，大部分民眾減少外出，活動量大幅減少，更讓不少民眾「發福」不少，近日降級解封後，更有不少民眾尋求減重良方，天晟醫院體重管理中心指出，相較5月三級管制以前，7月解封後減重求診人數暴增4成左右。

日前國內疫情爆發，5月起國內進入三級警戒約2個月，多數民眾居家時間大幅增加，更因活動量大減，不少民眾體重增加，讓「防疫肥」一時成為國內熱議的話題，近日降級解封，天晟醫院體重管理中心指出，相較5月三級管制以前，7月解封後減重求診人數暴增4成左右，並強調除舊客外也增加不少新來的求診者。

天晟醫院體重管理中心指出，除求診人數增加外，新客戶的比例在過去約占求診人數的2至3成，但解封後新客戶人數竟然可以達到5成以上，強調管制後確實增加不少想要減肥的民眾，台灣代謝及減重外科醫學會理事長王偉則指出，根據美國研究，疫情期間管制，導致美國大約有61％的人體重增加。

天晟醫院體重管理中心也表示，求診的民眾中多向醫師表示自己管制期間進食維持過去食量，但運動量大減，體重才一直增重，更有民眾表示，「在家沒事只能吃」，強調日前疫情管制確實讓不少民眾「發福」，甚至讓許多民眾體脂肪變高，肌肉量下降。

除減重以外，許多有關體態的相關門診也有類似情形，光澤醫美診所指出，體雕中心的預約量相較以前增加1到2成，並表示，降級之後，消費者心理較為安心，較過去更有出門的意願，強調疫情降級解封後，除想要調整體態的人增多外，舊有的客戶也明顯有回流的現象。