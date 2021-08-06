美國阿拉斯加州官員表示，一架觀光飛機今天在阿拉斯加東南部山區墜毀，機上6人全數罹難。

失事飛機是de Havilland DHC-2 Beaver小型飛機，當時運載5名來自停泊於喀奇甘（Ketchikan）港口的荷美航運公司（Holland America Line）遊輪乘客。官員補充，飛行員也是罹難者之一。

阿拉斯加州警（Alaska State Troopers）發布聲明表示，「下午的部分空中搜救行動，受到低能見度和惡化的天氣影響」，並表示失事飛機在午前不久發出緊急信號。

阿拉斯加州警表示，美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）發現了飛機殘骸與罹難者，美國農業部林務署（U.S. Forest Service）和其他機構也參與聯合搜救行動。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）表示，正派遣調查小組赴阿拉斯加，預計6日晚間抵達。

荷美航運公司在推特證實，搭乘自家郵輪「新阿姆斯特丹號」(Nieuw Amsterdam）的乘客搭乘了失事飛機，但表示公司並未販售觀光飛機行程。

飛機墜毀於通加斯國家森林（Tongass National Forest）的霧峽灣國家風景區（Misty Fjords National Monument）附近。

近年來，不少類似旅遊航線的小型飛機在此區域墜毀。2015和2019年發生的兩起事故，共造成15人身亡、10人受傷。