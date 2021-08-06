東奧中華台北桌球及拳擊選手6日返台，奪下桌球混雙銅牌的林昀儒（右起）及鄭怡靜受訪時，旁人鼓譟要兩人擁抱慶祝，但是鄭怡靜害羞地摸摸林昀儒的頭「意思到就好」。（范揚光攝）

台灣桌球「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜日前奪下銅牌，寫下台灣桌球睽違21年後的奧運新紀錄，6日他們帶著銅牌光榮返國，林昀儒也感謝所有人的支持並說道：「有你們的支持我們會更努力，希望以後能表現得更好給大家看。」

今天桌球隊與拳擊林郁婷、教練曾自強等人從日本搭機返台，這次桌球隊拿下1銅、男單第4名的成績，總教練許榮展表示，這次桌球隊算是有達成任務，拿下歷屆奧運最好成績，算是圓滿了，加上所有隊員也都平安健康回來。

這次東奧，林昀儒先是幫台灣奪下首面混雙獎牌，之後再與德國好手奧恰洛夫的男單銅牌賽更是打出一場好球，雖然最終沒能站上頒獎台，但他的好表現也讓他的IG追蹤人數直線上升。

「謝謝所有關注我、支持我的大家，有你們的支持我們會更努力，希望在以後能表現得更好給大家看。」林昀儒也談到自己非常享受打團體戰、並肩作戰的時刻，「不管是（莊）智淵哥、還是安哥（陳建安），我都從他們身上學到很多，希望以後還能一起加油。」

對於接下來的目標，林昀儒表示，不論未來面對什麼比賽，就是打好每一場比賽就可以。

而林昀儒混雙搭檔鄭怡靜也感謝一路上幫助過她的大家，「謝謝你們，我做到了。能拿下這面獎牌非常不容易，真的要感謝很多人，接下來我會繼續努力，為接下來的亞運、奧運作準備。」