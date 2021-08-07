從命理角度來看，腳相的不同可以預知命運，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，腳趾長度不同，對應不同的命運，其中二趾最長、階梯型腳趾這兩種腳相最有福氣，一生順遂、少有煩惱，注定過著幸福的日子。

▍1.二趾最長：享福命

大拇指旁的二趾最長的人命帶福祿，天生就是財星，從小含著金湯匙，衣食無憂不愁錢，成長之路一帆風順，多數能擁有穩定的工作和理想的生活，收入高於常人，家境殷實，注定可以過著安逸美滿的日子。

二趾最長的人有享福命。（示意圖／shutterstock）

▍2.階梯型腳趾：富貴命

拇趾最長，小趾最短，呈階梯型的腳趾，這樣的人大多早年運勢不錯，出生在良好的家庭，自帶福運，天生頭腦聰明，為人處事相當穩重，擁有絕佳財運，一輩子大財多，小財更豐富，適合創業做生意。此外，這類人不但思維敏捷，性格還活潑開朗，一生結交的朋友往往是非富則貴。若是善加利用這個優勢，能在事業上一飛沖天，一輩子順風順水。

階梯型腳趾注定一生富貴。（示意圖／shutterstock）

▍3.前三趾等長、後兩趾較短：勞碌命

拇趾、二趾和三趾一樣長，後兩趾短的人自尊心太高，好勝心強，做任何事情都要追求完美，但是太好強反而容易招來失敗，一輩子不是勞力就是勞心，為前途奔波不已，運氣不佳，雖然很努力但很少享福，錢財來去匆匆，總是難以存錢，日子較苦。

前三趾等長、後兩趾較短的人往往有勞碌命。（示意圖／shutterstock）

▍4.拇趾最長、其他趾等長：操心命

拇趾最長、其他腳趾一樣長的人性格很敏感，很在意他人對自己的看法，疑心病重，不容易相信別人，常常杞人憂天，雖然生活環境不錯，但就是容易鬱悶，感情常有情傷，一輩子為了各種事情操心不已，總是忙忙碌碌，有錢也不會花，思慮過度還容易引起心理方面的問題。

拇趾最長、其他腳趾一樣長的人常常需要操心。（示意圖／shutterstock）

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】