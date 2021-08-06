金管會高層6日亦發生「地震」。原銀行局副局長黃光熙、保險局副局長王麗惠轉調金管會參事，由銀行局主秘童政彰升任銀行局副局長，金管會綜合規劃處處長林志憲接任保險局副局長，銀行局金控組組長侯立洋接任銀行局主秘，綜規處副處長胡則華升任處長。

曾是前金管會主委顧立雄辦公室主秘的童政彰，從銀行局科長、副組長、綜規處副處長，2018年12月接任銀行局主秘，到8月升任銀行局副局長，口才便給，美國羅耀拉大學企業管理碩士、政治大學法律學碩士的學歷，童政彰公開場合說明政策、及處理事務反應上，都受金管會高層讚許，算是晉升速度極快，且後勢依舊看好。

林志憲則在2010年到2011年時，曾任保險局專委、副組長，協助處理美國保險集團AIG出售南山人壽案，當時保險局局長就是現任金管會主委黃天牧，林志憲的組長就是現任保險局長施瓊華，而林志憲歷任許多政府部門，如教育部副處長、陸委會參事、行政院科長等，2020年8月由國發會參事兼法制中心主任轉調金管會綜規處處長，負責監理沙盒、金融科技發展等，現接下保險局副局長。

這次金管會高層人事異動算是極突然，一般都是先有遺缺，才有升任或轉任人事公布，這次新人事案公布時，甚至大家都不知到底「接誰的遺缺」，保險局現任副局長王麗惠是2018年6月初由主秘升任副局長，因為當時的保險局副局長蔡麗玲回證期局接副局長，今年已滿三年，王麗惠也是從財政部保險司就一路在保險局。

黃光熙則是2019年5月中，由銀行局組長直接升任銀行局副局長，當時是因為原銀行局副局長王立群轉調行政院。

金管會共有三位參事，除了現任參事郭秩名兼管新聞與國會聯繫外，另二位參事有時是兼管法律，有時是國際業務，亦或跨部會事務協調，甚至可能空缺多時，這次則是一口氣就補滿。