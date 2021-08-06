台灣與帛琉之間的旅遊泡泡可望重啟，旅遊業者也沒有放棄這塊市場，KKDAY今推出4天3夜自由行，機加酒3萬2999元的方案，並暫定8月推出5個航班，讓旅客享受美如人間天堂的帛琉假期。

帛琉至今維持本土案例0確診的紀錄，且有超過8成人口完成疫苗接種，可說是最能安心旅遊的目的地。KKday今宣布預購開賣台帛旅遊2.0行程，分為5天4夜和4天3夜2種方案，包含機加酒自由行與全包式團體旅遊，自由行4日只要3萬2999元起。

KKDAY表示，暫定8月推出5個航班，出發日分別為14日、18日、21日、25日、28日，每周三、六由台北直飛帛琉。

KKday表示，內部早已成立專案小組，從後台數據分析旅客的旅遊喜好，同時研究帛琉當地特色路線，不只推出以潛水天堂為主題的全包式團體旅遊，讓台灣客可以一次收集帛琉必訪的水母湖、牛奶湖、德國水道等經典水上行程。

另為了貼近喜愛自由行旅客的需求，將陸續推出租車服務搭配世界奇景浮潛、二戰遺跡尋奇、雨林秘境探險甚至星空獨木舟等不同主題的獨特體驗，還能品嚐帛琉在地風味餐食，讓自由行愛好者一起探索更多帛琉神秘的風貌。

易飛網旅遊集團則指出，為提供國人多樣化旅遊體驗，公司已著手進行規劃，並將攜手台灣虎航推出帛琉自由行及團體旅遊等套裝行程。