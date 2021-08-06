好萊塢驚悚片《暫時停止呼吸2》將在20日在台上映，昨晚釋出暴力指數破表的最新預告，本片不僅被外媒譽為「20年來最驚悚恐怖電影」續集，國外媒體在試片後也紛紛推崇這是一部讓人瞠目結舌的驚悚鉅作，男主角的凶狠殘暴，讓他們根本無法好好坐在椅子上觀賞。此次續集在人物設定更暴力變態，場景營造的恐怖密閉美學也會讓觀眾更加窒息。

《暫時停止呼吸2》的最新預告中出現許多限制級畫面，不僅有將手戳進對手眼球，盲人身分的主角為了聽音辨位，還將鈴鐺塞進對方喉嚨直接鎖喉來追蹤獵物。為了報復歹徒入侵，他還出險招用強力膠將對方封住口鼻無法呼吸。種種出其不意的殘暴復仇方式非常挑戰三觀，扮演這位盲人硬漢老兵的史蒂芬朗分享說：「這個角色的道德標準絕對壞掉了，我想多數人認為自己是站在對的那一方，就像壞人也不會認為自己就是反派。但這個角色被擊倒了許多次，他求生的意志非常堅強，但也導致他再也無法辨別什麼才是對的，對他來說只有活下來才是最重要的。」

《暫時停止呼吸2》由《屍變》、《暫時停止呼吸》創作團隊延續前作故事，描述盲人老兵諾曼在意外多年後遇到更大的挑戰，從他的角度來看這個世界，前作導演兼續集監製阿瓦雷茲表示：「我們想讓事情看起來不要太非黑即白，大家可能會認為這個角色是暗黑英雄，但他其實比較像是反派的敵人而已。」

本片導演羅多薩亞格斯表示：「這個設定讓每件事情更難以預料，如果太清楚誰是好人誰是壞人，你就會猜到最後的結局了。我們想試試看過去沒有做過的方式，讓電影中的反派來說他自己的故事。但我們從來沒有要英雄化諾曼，他一點也不像英雄，我們只是要從他的角度來說故事而已。」