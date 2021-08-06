台灣民眾黨今舉行創黨2周年線上記者會，外界關注民眾黨對於2022地方選舉及2024總統大選布局，是否有機會「藍白合」。對此，柯文哲表示，距離2024年還那麼久，怎麼會想那麼遠，順其自然，現階段就是把該做的事情做好，不要每天想選舉比較健康。

台灣民眾黨因2020年不分區立委選舉，得票數突破門檻，2024總統大選可以直接提名候選人，不需經過民眾連署，柯文哲先前已表態角逐2024總統選舉的決心。

柯文哲表示，距離2024總統大選還很遠，現階段就是做好自己該做的事，一切順其自然，心存善念盡力而為，台灣社會不要整天在想選舉，3個月前後民意都會不一樣，想那麼多幹嘛。

面對2024總統大選，藍綠目前檯面上可能人選，包括副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜等人，是否有預設假想敵，柯文哲說，現在民意如流水，3個月前後變化很大，現在不用想東想西，做好自己的事情就好，時間到了給上天決定。

至於明年地方選舉，是否可能上演「藍白合」，柯文哲說，從民眾黨在立法院投票就可以看出，不同議題可以跟不同人合作，只要符合台灣民眾最大利益都支持，並非以意識形態或政黨利益考量。

柯文哲強調，「如果我們有人選就選，沒有就支持比較好的人選」，但距離選舉還很久，等選前3個月再說，現在先把該做的事情做好。