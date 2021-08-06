農曆鬼月到，在8日鬼門開前夕，串流影音平台myVideo推出「千萬別關燈！鬼月試膽恐怖電影片單」，在家就能挑戰顫慄極限。由《黑鏡》、《王冠》幕後團隊打造的《鬼護士》，揭開在死過人的地方別把燈關上的禁忌；《來玩》指點家長切勿讓小孩沈迷於詭異電玩，以免招來惡鬼纏身；《陰森》則告誡半夜晚歸旅客別搭來路不明的車子，小心誤闖靈異禁地，這三大鬼門開撞鬼禁忌，提醒影迷千萬不要鐵齒不信邪。

英國恐怖片《鬼護士》講述1970年代的倫敦舊醫院，因全城大停電而陷入一片漆黑，一名年輕女護士在在半夜值班期間，遭遇到前所未有的恐懼事物。女主角蘿絲威廉斯（Rose Williams）在受訪時透露，該片是在一棟廢棄精神病院取景，拍攝期間還真的撞鬼，嚇壞全劇組，「有次拍攝時突然感覺到一股不舒服的涼意，我很確定有東西跟著我們，接著現場跟電影劇情一樣，劇組的發電機壞了，換上備用發電機也壞了，就連電力公司來換上第三組發電機不能用、也查不出原因，大家從沒碰過這樣的情況，所有人都嚇傻了。」威廉斯也說：「我會形容這是一部令人極度不安的電影。」

《來玩》由在《婚姻故事》裡飾演史嘉蕾喬韓森兒子的童星阿茲羅柏森（Azhy Robertson）主演，故事講述他是沈迷於手機和平板電腦的自閉症兒童，沒想到有天電玩中的鬼怪竟出現在身邊。阿茲羅柏森首次演出恐怖片，他坦言私下很怕鬼，也常常做很可怕的惡夢，所以幾乎不看恐怖片，「我會接演有部分原因是想壯膽、不想當膽小鬼，下次再看其他恐怖片時，就回想拍攝過程，可能就比較不會害怕了！」

《陰森》講述一名深夜搭車的女子遇上了怪司機，但更詭異的事接踵而至。電影用一台車、兩個人的狹小空間製造恐怖壓迫感，結合《逃出絕命鎮》、《陰兒房》與《凶兆》等經典恐怖片的駭人元素，驚悚加倍。除了新上架的鬼片，myVideo也帶影迷回顧經典驚悚片，包括名導雷利史考特的科幻驚悚片《異形：聖約》、面具殺人魔恐怖追殺的《驚聲尖叫》系列、歷久不衰的邪典電影《洛基恐怖秀》、被譽為「史上最偉大恐怖片」的《鬼店》等。

而迎接將來臨的父親節及七夕情人節，myVideo也推出「恐怖情人有關係」專區，精選《控制》、《隱形人》等經典電影，教大家避開恐怖情人外，並加碼推出「父親節最爸氣，任選8部8元」活動，包括《家有兩個爸》、《噤界》、《限制級戰警》、《變形金剛》系列，最低只要1元起就可全家一同觀看動作強片開心過節。

此外，害怕驚悚的影迷也別擔心，8月亦將上檔多部好萊塢強檔新片，有金獎影后艾瑪史東使壞當女魔頭的迪士尼真人電影《時尚惡女：庫伊拉》、「地表最帥光頭」傑森史塔森的動作爽片《玩命鈔劫》、好萊塢甜心凱莉墨里根上演渣男復仇記的《花漾女子》，以及《瘋狂亞洲富豪》導演朱浩偉的歌舞力作《紐約高地》搶先版。