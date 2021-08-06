《每日新聞》6日報導，日本警視廳資料管理單位的一名男性主管，由於不滿上司訓斥，竟刪除約26萬人的駕照相關資料，要「給上司好看」；警視廳宣布，這名男性主管已遭到開除，並函送檢調單位偵辦。

根據報導，這名於警視廳情報管理課任職的33歲男性主管，2020年12月中旬由於在工作中出差錯，遭到上級訓斥，結果一氣之下，刪除約26萬人由於新冠肺炎（COVID-19）影響、向警方申請延長駕照有效期限的資料，導致部分單位一度無法繼續作業；所幸相關資料存有備份，並未對業務造成太大影響。

這名男性主管供稱，在遭到訓斥後，「日積月累的壓力一口氣爆發，想給上司好看」，才會做出如此行為，並為自己造成的「巨大麻煩」致歉。

除此之外，警方也發現這名男性主管利用2019年協助處理系統問題時得知的管理員帳號和密碼，在未獲得許可之下，於2020年8月至12月之間私自瀏覽大量警視廳的調查情報、案件檔案和人事紀錄等資料，並將約18.5萬筆資料裝入個人USB中帶回家。他表示，一開始是想先偷看自己的升等考試結果，後來才開始私下瀏覽自己有興趣的資料。

警視廳6日宣布，將這名男性主管免職，並依電腦損壞、妨礙公務、越權存取資料等罪嫌函送檢調單位偵辦。6名情報管理課的上級也由於未依規定定期變更管理員帳號和密碼等問題，遭警務部長警告。警視廳警務部參事官堺瑞崇表示，對此事件感到十分遺憾，將盡力防止其再度發生。