台北市長柯文哲6日62歲生日，妻子陳佩琪在臉書發文吐露心聲，前些日子老公不體貼的表現， 氣到本想要跟他切八段的， 但看他這些日子辛苦的表現，所以跟他的關係也逐漸解封中，不過陳也不忘強調，國家機器搞選舉，再喊喊「抗中保台， 守護台灣」就會贏，不是柯說「勤政、清廉、愛鄉土」就會成功，但還是祝柯生日快樂。

陳佩琪說，疫情趨穩，活動可逐漸開放，所以跟柯的關係也逐漸解封中，最近他又回到2017年世大運後到、2018年底二次市長選舉期間，每天被政論節目和名嘴狂轟的盛況了，不過人畢竟會成長， 說句辛酸話，也是習慣了，那時坐在電視機前一張鐵青臉再也不會看到了。

陳佩琪說，記得前不久他看著政論節目，邊打電話給某人「那個XX節目的哪個名嘴，存心汙衊我們北市府， 我們已發新聞稿澄清好幾次了， 他還在節目上一直這樣講，這樣講，我要去告他們」。

她說，柯現在已不再為個人被罵而動怒了，甚至自嘲說他可提供政論節目、名嘴或想選舉的人賺廣告費、通告費和博取知名度的題材， 也算這些人的衣食父母， 但看到市府團隊的努力被人汙衊 ，仍忍不住激動，她想事後應被幕僚勸阻了，叫發言人或媒體事務組再加強澄清就好。

陳佩琪指出，記得幾年前她第一次上法院告人，花了好幾個月的薪水，結果對方也沒被起訴， 網路上開始罵她「法院認證的什麼」，她醒悟了，曾在臉書上寫說「我了解了， 上法院論輸贏 ，不是跟騎一日雙塔一樣， 腳步一直踩下去就會成功」。

她也常提醒柯，台灣的政治氛圍，高竿的藏富於民和國家機器搞選舉，再喊喊「抗中保台，守護台灣」就會贏，不是柯文哲「勤政、 清廉、 愛鄉土」就會成功的 ，那該如何做呢？好久沒寫這一句了，在柯生日時再寫1次「 心存善念，盡力而為」，其他交給上天吧 ！「祝你生日快樂！」