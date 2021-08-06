取自東網

香港大學日前宣布，參與7月7日會議悼念七一刺警案的港大學生會評議會學生，禁止進入校園範圍及使用大學設施和服務。警務處處長蕭澤頤今（6日）接受媒體訪問時表示，警方正調查有關案件，美化暴力本身就有可能違法，不排除會就案件作出拘捕行動。

蕭澤頤指出，美化暴力的行為在法律層面已經有可能違法，《香港國安法》第27條也很清晰說明，如有犯法，一定會繩之以法，絕無需要做任何政治上的手段，抑或施壓。他又稱自由不是絕對，需考慮他人的權利或自由，強調自由是建基於法律秩序及責任，「如果你這方面自己都不承擔責任，你就無權也無資格講你的自由。」

香港教育局日前宣布，全面終止與香港教育專業人員協會的工作關係。蕭澤頤指警方不排除會調查教協是否涉及任何違法行為，任何一個組織，如企圖違反國家安全的行為，又或任何刑事的行為，警方一定會追究到底。

蕭澤頤透露，警方計劃在未來一年內，全面轉為中式步操，替代目前的步操形式，增添對國家的愛國情懷。