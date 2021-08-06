大陸應急管理部通報，7月份，大陸自然災害以洪澇、颱風災害為主，風雹、乾旱、地震、地質災害、森林火災等也有不同程度發生。經初步統計，各種自然災害共造成3420.5萬人次受災，432人因災死亡失蹤，349.9萬人次緊急轉移安置。

此外，10.5萬間房屋因災倒塌，90.2萬間不同程度損壞；農作物受災面積3370.1千公頃；直接經濟損失1488.4億元（人民幣，下同），其中，河南省洪澇災害損失正在核查評估中。與近5年同期均值相比，因災死亡失蹤人數、緊急轉移安置人次、倒塌房屋數量和直接經濟損失分別上升38％、30％、5％和21％。

近日，大陸應急管理部會同工業和信息化部、自然資源部、住房和城鄉建設部、交通運輸部、水利部、農業農村部、衛生健康委、統計局、氣象局、銀保監會、糧食和儲備局、林草局、中國紅十字會總會、國鐵集團等部門和單位，對7月份全國自然災害情況進行了會商分析。

經初步統計，今年1至7月各種自然災害共造成6523萬人次受災，590人死亡失蹤，388.8萬人次緊急轉移安置；11.9萬間房屋倒塌，130.4萬間不同程度損壞；農作物受災面積6427.5千公頃；直接經濟損失1921.6億元。與近5年同期均值相比，受災人次、因災死亡失蹤人數、倒塌房屋數量和直接經濟損失分別下降34％、14％、21％和12％。

7月份全大陸自然災害主要特點有：

一、北方降雨量明顯偏多，河南等地遭受嚴重洪澇災害

7月份，全大陸共發生8次強降雨過程，平均降雨量與常年同期持平略偏多。北方部分地區降水明顯偏多，黑龍江西部、京津冀、山東北部、河南中北部降雨量較常年偏多1至2倍，局部降雨強度特別大、時段集中，在7月17日至22日今年最強降雨過程中，河南省共有20個國家氣象站日降雨量突破建站以來歷史極值。

受強降雨影響，北方江河汛情嚴重，中小河流漲勢迅猛，黑龍江、北京、河南等25個省（區、市）276條河流發生超警以上洪水，其中，86條河流超保，25條河流超歷史，松遼流域嫩江出現2次編號洪水，海河流域灤河及漳衛河各出現1次編號洪水，太湖出現1次編號洪水。各地險情災情頻發，河南鄭州、新鄉等多個城市出現嚴重內澇，群眾生產生活遭受嚴重影響。

二、颱風「煙花」影響範圍廣、持續時間長

7月份，西北太平洋和南海共有3個颱風生成，其中有2個颱風登陸我國。第6號颱風「煙花」在浙江省內2次登陸，有4個顯著特點：一是風力強，「煙花」登陸時中心附近最大風力13級；二是雨量大，受颱風影響，浙江、上海、安徽、江蘇等地出現強降雨，浙江和上海總計12個國家氣象站日降雨量突破歷史極值。三是影響範圍廣，除給浙江、上海、江蘇、安徽、山東帶來較大的風雨影響，後期影響範圍從華東一直延展至東北。

四是持續時間長，「煙花」在近海移動非常緩慢，登陸後滯留大陸時間長，自南向北影響我國東部地區的時間長達10天。颱風「煙花」共造成浙江、上海、江蘇、安徽、山東、河北、遼寧、內蒙古8省（區、市）408萬人受災，148.8萬人緊急轉移安置，直接經濟損失69.8億元。此外，第7號颱風「查帕卡」在廣東省陽江市江城區沿海登陸，影響廣東、廣西和海南，造成6.6萬人受災。

三、強對流天氣頻發，風雹災害點多面廣

7月份，全大陸共出現7次大範圍強對流天氣過程，影響時間集中、範圍廣、局地極端性強。從時間上看，強對流天氣主要集中在上中旬，其中，5日至8日，山西大部地區出現強對流天氣，局地遭受冰雹襲擊；11日至12日，山東局地出現雷暴大風等強對流天氣，聊城市出現龍捲風；12日至13日，陝西多地遭受冰雹襲擊，造成經濟林果作物受災。

從區域上看，全大陸共有24個省（區、市）511個縣遭受風雹災害，其中，山西、山東、陝西三省農作物受災面積、直接經濟損失合計分別佔全大陸風雹災害損失總數的5成以上。

總體來看，7月份風雹災害造成191萬人次受災，15人因災死亡失蹤，2萬餘間房屋不同程度損壞，直接經濟損失30.5億元。與近5年同期均值相比，受災人次、因災死亡失蹤人數和直接經濟損失分別下降22％、23％和24％。

四、西北和華南局地出現階段性乾旱，影響有限

7月份，華南南部、華北、東北地區陸續出現較大範圍強降雨過程，前期山西、遼寧、河南和吉林四省旱情解除，廣東、福建等省旱情緩解。同時，西南、西北東部及東北東部等地因受高壓控制，氣溫持續偏高、降雨偏少，旱情有所抬頭，內蒙古、寧夏、甘肅、陝西、江西等地64個縣土壤中度以上缺墒。

總體來看，7月份乾旱災害與往年同期相比偏輕，內蒙古、江西、廣西、甘肅、寧夏、陝西等11省（區）局地受到一定影響。

五、森林火災形勢平穩，未發生草原火災

7月份，全大陸大部分地區已進入主汛期，森林火險形勢較為平穩。據初步統計，7月份全大陸共發生森林火災5起，未發生重大以上森林火災；未發生草原火災。與近五年同期均值相比，森林火災起數下降57起、降幅92％。

六、地震活動水平弱，未造成明顯損失

7月份，全大陸地震形勢總體平穩，大陸地區共發生4.0級至4.9級以上地震14次，未發生5級以上地震。其中，7月4日湖北省荊門市東寶區3.5級地震和四川省瀘州市瀘縣4.1級地震造成少量房屋損壞。