航運貨櫃需求飆升，帶動運價屢創新高價，訂單滿載的情況下，許多等不及的急單紛紛轉往空運，帶動航空運費上漲，華航和長榮航調漲至大陸運價約20至30%，此外，全球經濟重啟動能強勁，帶動空運量逐漸回溫，美國亞特拉斯航空為應對強勁的空運量，將購買8架波音747-400貨機。

全球經濟復甦力道強勁，受惠電子消費產品需求激增，國際運費連番飆漲，但在購買旺季需求飆升下，航運貨櫃短缺的情形愈發嚴重，不少急單情急下轉向航空貨運，航空貨運需求激增，推升航空公司調漲價格反映場供需。

貨攬業者指出，華航自8月11日起，將調漲台灣銷往大陸各航點運價，每公斤價格漲約25%，長榮航自8月12日起，銷往大陸的各航點也將調漲約20%至30%不等。

《American Shipper》報導，亞特拉斯航空（Atlas Air Worldwide）周四指出，將購買8架波音747-400貨機，以確保在面對強勁的空運需求時，有足夠的運力來應對；該8架貨機租約分別將於今年夏天至2022年底間陸續到期。

該公司第二季營收成長20%達到9.9億美元，預估本期將會達到10億美元，原因是不少原本走海運的急單，因擔心貨櫃短缺或塞港因素，而紛紛轉向航空貨運，亞特拉斯指出，高昂的航運運費是航空運量激增的催化劑。

國際航空運輸協會（International Air Transport Association）數據顯示，今年上半年航空運輸量上升8.8%，為4年來表現最強勁。

亞特拉斯表示，目前已購買3架先前租用的747-400貨機，且與出租方達成協議，明年租約到期時，再取得另外5架的所有權，此舉反映該公司看好航空貨運的強勁後市，網購需求的激增和包裹承運人對空運的額外需求，推升航空貨運的發展。