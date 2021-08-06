原PO表示自己就是高端疫苗的白老鼠之一。(圖／PTT)

原PO貼出簡訊，表示下個月還要回去最後一次抽血，確定體內保護力有多少，但實驗還沒結束，政府就要給人民打，相當心寒。(圖／PTT)

台灣疫苗數量見底，8月17日之後更是剩不到50萬劑，指揮中心指揮官陳時中也宣布第六輪開始施打高端，引發軒然大波，一名高端受試者在PTT八卦版PO文表示，看到這新聞非常心寒，大家真的都被當「北七」。

原PO表示自己就是高端實驗的白老鼠之一，今天看到這則新聞，實在忍不下去，對政府硬幹的手法相當心寒。他說自己當初就是想著可以為社會付出點什麼，所以自願去當實驗者，由於有拿到錢，所以大家酸高端時他也無話可說。

原PO說，自己9月還要回去抽最後一次血，觀察疫苗在人體內到底有多少抗體，結果實驗都還沒結束，什麼都還不確定的情況下，竟然就要上市拿來給民眾打，實在無法接受。他說自己在高端實驗期間，曾因為女友罵高端，雙放吵架好幾次，如今卻被政府當北七，看來女友是對的。文末原PO更酸「選高端、愛台灣，疫苗打高端、骨灰給人端。

原PO也貼出臨床試驗單與高端簡訊，證明自己所言為真。文章底下湧入數百個鄉民留言：「綠營整天笑對岸科興，自己弄了個高端，厲害了我的黨」、「記得補上不自殺聲明」、「恭喜你晉升高端人士」、「你要變中共同路人了」、「300萬準備好了嗎」、「國防院認證的中共網軍+1」、「高調！好慘的白老鼠」、「套句側翼的話，1%也比沒有好」、「身體力行給推，不像某些網紅挺高端，自己卻不敢打」、「你沒台灣價值了」。

但也有綠粉嗆聲：「造謠爽了沒」、「看到你還在這裡黑高端 可見副作用很低」、「一定要這樣黑我們台灣的國產疫苗？」、「還什麼都不知道咧，受試者就能造謠？」、「團結抗疫很難嗎？為什麼要批評政府」、「世上還好幾億人沒疫苗！嫌什麼」、「實驗數據就說有用，你在憤慨什麼」。