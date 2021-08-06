姜濤（左）、洪群鈞。（八大提供）

蔡凡熙主演校園奇幻劇《超感應學園》（八大提供）

劉奕兒扮演陰間引路人。（八大提供）

蔡凡熙在校園奇幻劇《超感應學園》飾演超自然感應社社長，因策劃夜遊探險，不料意外掉入池塘昏迷不醒。蔡凡熙回憶這場溺水戲，事前他先去游泳池練習，但到湖邊拍攝時，因湖底有斷層，他意外踩空差點溺水，「畫面上看到我掙扎往上游的樣子不是演的，是真的」，想起這驚險過程仍讓他心有餘悸。

飾演陰間引路人的劉奕兒則表示，拍攝收亡魂的引魂條款橋段時，台詞總是不順，瞬間成了「女神卡卡」，她解釋：「因為必須唸出一長串的出生、死亡日期，我到現在都還記得在拍第一場收魂戲時，我還特別在1個月前就跟導演要台詞。」

《超感應學園》7日起將在八大戲劇台首播，導演林彥廷表示：「要讓大家看見不一樣的台劇」，有別於一般驚悚劇，《超感應》結合大量喜劇元素，蔡凡熙不僅挑戰穿女生啦啦隊服，甚至首集還有與姜濤、洪群鈞宿舍共浴戲碼。

蔡凡熙笑說：「其實在看到自己要穿啦啦隊服時，真的很不舒服，我還再三與導演確認『真的要穿嗎？』覺得很丟臉。」他也透露，拍洗澡戲前沒有特別準備，「因為一般大學生就是打電動、吃泡麵，加上石頭的人設不愛運動，喜歡動漫鬼怪，所以我就告訴我自己，不用特別訓練出腹肌和胸肌，覺得算了！讓它去吧。」

首次挑戰洗澡戲的姜濤，坦言比想像中放鬆，本來以為會不敢脫，但因為演員之間太熟悉，反倒覺得無所謂，當被問及拍洗澡戲前是否有做增肌準備？姜濤笑著表示：「太晚了！拍攝前練是沒有用的，我當下只覺得還是專心遮點比較實在。

另外，監製唐在揚分享首集蔡凡熙溺水場景「許苑池」在實際拍攝時令人背脊發毛，拍攝條件也讓演員苦不堪言。他表示：「不曉得為什麼，我們一連抵達該地好幾次都是傾盆大雨，而且傾盆大雨是毫無來由的，就像颱風一樣，也導致我們拍攝進度嚴重落後。」