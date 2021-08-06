新加坡10日起將對完整接種疫苗者放寬防疫措施，包括允許餐廳內用最多5人一桌、大型活動最多500人參加。除了輝瑞、莫德納等當局已批用的疫苗，接種中國科興疫苗也適用。

新加坡日前本土疫情再度升溫，自7月19日起，每天新增本土案例都破百，直到8月3日才降回2位數，連續4天新增本土案例都維持在90多起。衛生部通報，今天新增97人確診，包括93起本土案例、4例境外移入，全國累計6萬5605人確診；本週新增3起死亡案例，截至目前累計40人病故。

為因應這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，新加坡政府自7月22日起加強各樣防疫措施，包括禁止餐廳、小販中心等餐飲店內用，限制社交聚會人數最多2人等，原本預期實施一個月至8月18日。

在疫情逐漸受控之際，新加坡跨部會抗疫工作小組今天舉行線上記者會宣布，將分2階段放寬防疫措施，第一階段從10日起實施；若疫情保持穩定，將於19日邁入第2階段。

工作小組聯合領導人之一、財政部長黃循財表示，自10日起，已完成疫苗接種者，社交聚會人數限制將從最多2人放寬至最多5人；但尚未接種者仍應維持最多2人。

對於已完整接種者放寬的措施還包括餐廳內用最多5人；可在室內健身房不戴口罩進行高強度運動；電影院、宗教聚會、會展、現場表演、運動賽事、婚禮等大型活動，若所有參與者都已完成疫苗接種，活動人數可增至500人；婚宴參與者若都已完成疫苗接種，人數上限為250人。

另外，黃循財指出，考量小販中心環境通常比較通風，因此不論是否已接種疫苗，都允許內用，但最多2人一組。

若疫情持續保持穩定，他表示，19日起將進一步放寬大型活動人數限制，包括電影院、宗教聚會、會展、現場表演、運動賽事、婚禮等，若只有已接種者參加，活動人數最多可至1000人。景點及購物商場的人數限制也會放寬。

黃循財說，防疫措施有所區別是為了保護還沒接種的人，並呼籲尚未打疫苗者盡快接種。

人口約570萬的新加坡自去年底啟動全國COVID-19疫苗接種計畫，目前批准使用輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）及莫德納（Moderna）2款疫苗。據衛生部統計，截至8月5日為止，在全國接種計畫下，新加坡67%人口已完整接種2劑疫苗，78%人口已至少接種一劑。

同為新加坡跨部會抗疫工作小組聯合領導人的衛生部長王乙康表示，隨著全國接種計畫覆蓋率提升，新加坡將採取較具包容性的作法，對於已接種世界衛生組織（WHO）緊急使用清單上的疫苗者，同樣適用放寬的防疫措施。

世衛緊急使用清單上的疫苗包括阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）、嬌生集團（Johnson & Johnson）、中國科興（Sinovac）及國藥集團的疫苗。

新加坡已採購科興疫苗，雖未將這款疫苗列入全國接種計畫使用，但允許當地私人醫療業者申請使用政府現有的20萬劑科興疫苗，為希望接種的民眾施打。衛生部統計，截至4日，當地有7萬7095人已接種科興疫苗。