今天是東京奧運開幕第14天，轉眼間整個盛會就要來到尾聲了，而大部份的項目也都進行到最後階段，中華隊賽程也幾乎結束，僅剩女子高爾夫還在奮戰，而在這次奧運場上其實發生了不少有趣的事情，昨天在男子角力4強賽中就出現有趣一幕，讓人啼笑皆非。

在昨天進行的東奧角力男子自由式57公斤級4強戰中，哈薩克選手薩納耶夫(Nurislam Sanayev)與印度選手拉維(Kumar Ravi)進行對決，整個比賽中薩納耶夫落居下風，但他這時出了「暗步」，在被拉維壓制在地上時張開嘴巴狠咬了對方手臂，從照片中能看出拉維的肌肉明顯被咬。

This is totally disgusting! All the limits have been crossed in the names of sportsmanship. Nurislam Sanayev should be boycotted from future sports. #RaviKumarDahiya pic.twitter.com/hnGpyh9Ixy — Priyanka ओमर (@PriMeditated) August 5 2021

不過即便對手使出如此低級的招數，拉維仍不為所動，拿下這場比賽勝利闖進金牌戰，但他的手臂在賽後留下深深的咬痕，看來為勝利復出不少代價，不過他應該沒想到比賽竟會上演到這一步，好在角力選手都有非常強壯的體格，這點咬傷對他們來說不算太大的問題。

對此事外界都紛紛表示不滿，印度網友表示：「對此行為該採零容忍，這種選手該立即被禁賽，這非常不公平、超沒道德，奧運籌委會該調查並採取必要行動才對。」針對此事，國際角力聯合會昨天發表聲明：「咬人動作是被禁止的，但薩納耶夫動作是下意識反應，所以不會對他有任何紀律處分。」

而細查薩納耶夫，原來他其實是俄羅斯人，2014年才由俄羅斯籍轉為哈薩克籍，這也難怪他的「戰鬥民族」基因大爆發，不過用咬人的方式恐怕就有些低級了，薩納耶夫曾經在亞洲錦標賽拿下61公斤級金牌、57公斤級銅牌，在世錦賽拿過57公斤級銀、銅牌，這次東京奧運最後則拿下銅牌。