(22:10更新) 嘉義市跟進7日停班停課。

(21:50更新) 嘉義縣跟進7日停班停課。

(21:30更新) 台南、高雄宣布7日停班停課。

輕度颱風盧碧登陸大陸後，雖減弱為熱帶性低氣壓，但根據最新預估路徑，盧碧極有可能「回馬槍」，離開大陸後登陸台灣北部。6日晚間嘉義縣市、台南、高雄與屏縣政府宣布7日停止上班、停止上課。

依據中央氣象局預報資料顯示，台南市、高雄市與屏東縣明天雨量已達停班停課標準，3縣市首長也在晚間陸續宣布7日停班停課，而在稍早，嘉義縣市政府也宣布跟進。

台南市政府宣布明天停止上班上課。台南市衛生局表示，原訂明天於成大醫院接種疫苗的市民，改於8月8日依照原預約時段至原預約地點接種，無須重新預約。高雄市府則是延後一周，於8月14日，同一時間、同一地點再施打。

盧碧目前中心位於金門上空，以時速6公里速度往東北前進，颱風雖未登陸台灣，但受到颱風牽引的西南氣流影響，全台近日都降下豪大雨，中南部地區更是幾乎天天上演淹水、退水，讓民眾相當頭疼。

根據氣象局資料，屏東今天單日雨量驚人，光是中午到下午4點的4個小時間，就降下了高達234毫米雨量，造成多處傳出淹水災情，也讓網友湧入縣長潘孟安臉書陳情，要求停班停課。