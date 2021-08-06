新竹縣新埔鎮5日晚間發生一起車禍事故，一名男子酒後於新埔鎮中正路、中正一街口，疑似不勝酒力，倒臥在馬路中間，卻遭另名男子駕車輾過，送醫不治身亡，而男駕駛並未因此停下查看，警方依據監視器循線找到駕駛，依肇事逃逸、過失致死罪，將駕駛移送法辦。

這起案件發生於5日晚間10點許，當時一名男子走到路口，隨後倒臥路中間，期間有車輛經過並閃避，肇事車輛疑未注意車前狀況，直接輾壓到該名男子，隨後又直駛而過。

警方循線找到肇事車輛駕駛時，駕駛說，在夜間沒有看到有行人躺臥，但坦承「感覺有壓到東西」。警方詢後將駕駛依肇事逃逸、過失致死罪，將駕駛移送法辦。

而死亡男子經抽檢驗後，確認有酒精反應，駕駛到案後，檢驗呼氣酒測值為零。新埔警分局呼籲，行人行經市區道路務必注意路況，若有喝酒，則需由親友陪伴平安到家，以免發生憾事。

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