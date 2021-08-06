中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（6日）指出，為繼續監控社區疫情變化，8月10到8月23日仍維持2級警戒。指揮中心最新統計，目前已超過100萬人有意願接種高端疫苗，陳時中說，接下來預計第五輪開打莫德納疫苗，第六輪則是高端疫苗，最快8月下旬就能夠打到。

指揮中心3日表示， 8月5日上午10時將重啟疫苗意願登記，至8月7日中午12時前開放預約接種，可接種疫苗為莫德納（Moderna）疫苗，預估符合接種資格人數約51.9萬。其中包括：距第一劑接種期滿28天的第一類到三類及孕婦等對象，可接種第二劑（約6.8萬人）；於7月19日12時前意願登記Moderna，且為65歲(含)以上長者及 55歲(含)以上之第九類對象，可接種第一劑（約45.1萬人）。

截至6日下午1時，有意願接種高端疫苗人數為99萬8348人，然而到了下午5時，已有100萬3249人勾選高端，全國有意願施打高端疫苗人數確定突破百萬。

各疫苗品牌登記情形如下：單勾AZ疫苗91萬6194人、佔比7.61%；單勾Moderna疫苗391萬6148人、佔比32.52％；單勾高端疫苗17萬4904人、佔比1.45％；雙勾AZ、Moderna疫苗620萬6759人、佔比51.54％；雙勾Moderna、高端疫苗11萬9291人、佔比0.99％；雙勾AZ、高端疫苗34927人、佔比0.29％；全勾AZ、Moderna、高端疫苗67萬4127人、佔比5.6％。

陳時中也特別解釋，這2天登記高端疫苗人數減少，少了1萬多人，看似是對高端沒信心，但主要是大家都是複選，僅17萬人單勾高端，因此過幾天還會再少，若其中有人施打AZ、Moderna，那麼人數還會再更少，但減少的量也不算多。